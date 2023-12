Conservadores radican proyecto para restituir el decreto de drogas derogado

"Cumplimos nuestra palabra. El Partido Conservador radicó su proyecto de ley contra el microtráfico, con el cual busca proteger a los niños, niñas, jóvenes y sus familias de la amenaza de la droga en espacios públicos. Esto tras la derogatoria por parte del Gobierno Nacional del decreto que prohibía el porte, consumo y comercialización de estas sustancias", indicó la colectividad azul en redes sociales.

El ex presidente del Congreso y presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, había cuestionado en diálogo con EL HERALDO la semana pasada: “¿Quién tiene la razón, aquél que permite que en los parques de las ciudades, los entornos de los colegios y centros educativos se pueda fumar marihuana delante de los niños y jóvenes o tiene la razón el que lo prohíbe, el que no permite que nuestros hijos o nietos estén en un parque de distracciones y al lado estén los consumidores de marihuana y peor aún los microtraficantes?”.

Realmente, añade, que se diga que la Corte dijo o no dijo “eso será responsabilidad de ella si lo tumba, pero que el Gobierno haya dado ese paso me parece un atentado contra la familia, la sociedad. Por eso el Partido Conservador se opuso vehementemente contra el cannabis recreativo en la plenaria del Senado, me parece que realmente cuando uno estudia los países que la han legalizado encontramos que el consumo se incrementa fundamentalmente entre niños y jóvenes”.