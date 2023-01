Congreso alista debates de control político

Aún no han comenzado las sesiones extras en el Congreso y ya hay, por lo menos, cinco debates de control político anunciados de cara al próximo periodo legislativo que iniciaría el próximo seis de febrero.

La entidad con más cuestionamientos es la del ICBF, en cabeza de su directora, Concepción Baracaldo, quien protagonizará, según la mesa directiva del Congreso, el primer debate de control político del año.

De igual forma, el presidente de la Cámara, David Racero, explicó que a raíz de las denuncias sobre los abusos de niños en el Guaviare ha decidido citar junto al ICBF al Ministerio de Defensa y Defensoría del Pueblo, para que rindan informe al país.

“El Estado en su conjunto debe proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Solicitamos la información respectiva respecto a la posible red criminal de explotación de menores indígenas en Guaviare y anunciamos debate de control político en Cámara”, reiteró Racero.

Sin embargo, Baracaldo también será citada en el Senado por la situación de hambre de los niños en La Guajira y que han denunciado senadores del Pacto Histórico como Martha Peralta y el presidente del Polo, Alexander López.

“Si los funcionarios no están a la altura de la entidad y del cambio que necesita el país, deben irse de este Gobierno. No tenemos tiempo que perder y menos con la niñez. No más absurdos en el ICBF. Esto no puede seguir así”, dijo López sobre Baracaldo.

Otro de los funcionarios del Gobierno que será citado en el legislativo es el ministro del Interior, Alfonso Prada, por la reforma política y el Código Electoral.

Cabe resaltar que en la última semana del periodo legislativo pasado el Gobierno retiró el mensaje de urgencia de este proyecto, por lo que se iniciará su trámite en este 2023.

Uno de los temas pendientes en el Congreso será la designación de miembros del cuerpo diplomático.

Desde la oposición e incluso desde la misma coalición de Gobierno han expresado su preocupación por algunas designaciones en consulados y embajadas, por lo que se espera que a mediados de marzo se presente un debate de control político para hacer corte de cuentas sobre las designaciones.

En este tema estará citado el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, para preguntarle sobre los criterios que tiene el Gobierno para el nombramiento de embajadores, pues a su juicio está primando el amiguismo y no se tiene en cuenta suficientemente a las personas con carrera diplomática.

Otro asunto que conduciría a que un ministro sea llamado en las próximas semanas al Congreso, en este caso la de Trabajo, Gloria Ramírez, es por la decisión del Gobierno de limitar a cuatro meses las órdenes de prestación de servicios en el empleo público y que, de paso, las entidades territoriales avancen en la formalización laboral de la planta de sus colaboradores.