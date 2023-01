Colfuturo abre nueva convocatoria para estudiar en el extranjero

Por otra parte, Castro también añadió que algunos de los requisitos para acceder a la condonación están relacionados con regresar a Colombia y vivir en el país por lo menos tres años, trabajar como docente y hacerlo en una ciudad diferente a Bogotá con el fin de sumar al desarrollo regional.

Asimismo, existen convenios que otorgan becas del 100 % como: The Hertie School of Governance, Alemania, London School of Economics and Political Science, LSE, Reino Unido; University College London, UCL, Reino Unido; Wageningen University, Países Bajos; Universidad Politecnica de Madrid, España; ESCP Business School, España; The University of Queensland, Australia.

El proceso de postulación se puede hacer desde la página web de Colfuturo.