¿Por qué la alcaldesa de Bogotá Claudia López está en el ojo del huracán?

Sin embargo, la medida no cayó bien en algunos ciudadanos cuyo medio de transporte es el vehículo particular y la respuesta de la alcaldesa frente a ese inconformismo generó una 'tormenta' de reacciones.

El martes, durante la presentación oficial de la medida, la alcaldesa invitó a Bogotá a acogerse a una de estas tres alternativas: carro compartido, usar transporte público o 'pico y placa solidario'. Como se sabe esta última opción contempla que los ciudadanos que tengan vehículo particular y necesiten utilizarlo todos los días de la semana pueden acogerse a un pago de cerca de 4 millones de pesos anuales y así estará exentos de la medida.

No obstante, la polémica fue suscitada por declaraciones que dio a Noticias Caracol, luego de que le preguntaran sobre qué le respondía a los conductores que pagaban sus impuestos, pero que veían reducido el tiempo para utilizar su carro.

"Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo. No hay derecho, no es racional que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100 % de los bogotanos. Eso no lo paga ningún impuesto: vamos a usar nuestros vehículos de manera inteligente, de manera compartida para que podamos tener menos congestión, menos contaminación", respondió la mandataria local.

Su reacción no tardó en generar rechazo por parte de varios usuarios en redes sociales, quienes calificaron de "insólita" la respuesta de la alcaldesa. Además señalan que Bogotá no tiene la infraestructura ni las garantías en cuanto al tema de seguridad para poder hacer uso de la bicicleta como medio de transporte, pues son varios los casos que se conocen de personas que resultan lesionadas o incluso son asesinadas por delincuentes que buscan hurtar su bicicleta.