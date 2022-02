“Tenemos temas en los que coincidimos con Petro”: César Gaviria

A pocas semanas de realizarse en Colombia los comicios legislativos y las consultas interpartidistas, el expresidente y director del Partido Liberal César Gaviria anunció que en los próximos días tendrá acercamientos con el precandidato del Pacto Histórico Gustavo Petro.

“Claro que va a haber café con Petro. Vamos a discutir los temas y los problemas, en algunos estamos identificados con él y ellos representan sectores muy marginados de la sociedad colombiana”, señaló Gaviria en medio de una conversación con Noticias Caracol.

El expresidente agregó que le manifestará también sus desacuerdos en temas como “lo que dijo sobre el Banco de la República o sobre la salud, no estamos de acuerdo”.

Señaló que el Partido Liberal sí llevará candidato a las elecciones presidenciales.

“En este momento no tenemos candidato, pero eso no significa que no lo vamos a tener (…) Claro que vamos a tener y claro que vamos a apoyar a alguien”, afirmó.

César Gaviria también se reunió el pasado fin de semana con el candidato presidencial de ‘Colombia tiene futuro’ Alejandro Gaviria, en donde, según el expresidente, le preguntó sobre su campaña y que le dio algunas opiniones sobre lo que el candidato estaba planteando en la contienda.