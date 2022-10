Centro Democrático reitera críticas a informe final de Comisión de la Verdad

Y asegura que "en las Fuerzas Armadas circula la versión privada, que no sostienen en público, según la cual muchos 'falsos positivos' se dieron sobre personas que estaban en grupos ilegales y se hacían pasar por inocentes. A la Comisión no le interesó investigar el tema".

Defiende también al expresidente Iván Duque cuando dice que "es acusado por la Comisión de la Verdad por no haberse hecho presente en sitios a los cuales lo citaban quienes acudían a las vías de hecho. Mientras la Comisión lo increpa por un supuesto uso desproporcionado de la fuerza frente a las protestas que se anunciaron con su llegada al Gobierno y se ejecutaron con la ayuda económica del ELN y de otros grupos narco violentos, hay quienes podemos pensar que el despliegue anticipado de la fuerza pública hubiera producido un efecto disuasivo de la anunciada acción violenta".

Concluye el ex jefe de Estado rechazando los cuestionamientos de la Comisión de la Verdad a la Política de Seguridad Democrática: "Q los olvidos se suma la falta de verdad como aquello de afirmar que la Seguridad Democrática era para proteger la propiedad y no la vida de las personas. Me causa tristeza por tantas personas que sintieron alivios por nuestra política. Y sin reacción atónita me pregunto: ¿Acaso la vida no era lo más importante para mi persona, miembro de una familia sufrida por tantas violencias y sobreviviente, de tantos atentados, por milagro de Dios y protección de las Fuerzas Armadas?".