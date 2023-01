“Alexander Vega busca hacer negocios con el Código Electoral”: Juvinao

Uno de los pulsos que se vienen para este nuevo periodo legislativo será el del Código Electoral. Cabe resaltar que a finales del año pasado su trámite se cayó luego de que el Gobierno nacional le retirara el mensaje de urgencia, dejando su debate para este 2023.

Frente a ello Juvinao señaló que aunque en su colectividad son conscientes de que se necesita una reforma y actualización al sistema electoral, dicho trámite no debería ser liderado por el actual registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, quien para los verdes, “es un señor con toda suerte de cuestionamientos”.

“Alexander Vega quiere meter temas en el Código Electoral no tienen nada que ver (…) busca hacer negocios con el Código Electoral porque él quiere meter en temas electorales, temas de autenticación digital, autenticación facial y de Registro Civil, esas son cosas que no tienen absolutamente nada que ver con las normas electorales”, dijo Juvinao en diálogo con EL HERALDO.

Juvinao alertó que el registrador nacional estaría buscando centralizar en la Registraduría Nacional la licencia única.

“Es decir él (Alexander Vega) quiere quitarle al libre mercado la potestad de que sean muchas las empresas las pueden ofrecer los servicios de autenticación facial que es como actualmente está. En Colombia hay cerca de seis o siete licencias para empresas en el mercado que ya ofrecen estos servicios, entonces lo que quiere hacer el registrador es quitarle las licencias al libre mercado y centralizar en la Registraduría esa función, ¿para qué? Pues para entregar un contrato multimillonario que duraría por lo menos dos décadas”, denunció Juvinao.

Agregó:ׅ“Es supremamente peligroso centralizar esas funciones en la Registraduría y nosotros no lo vamos a permitir y que esto quede claro: en el Partido Verde nos vamos a oponer de manera radical que en el Código Electoral incluyan temas de registro civil y de autenticación facial, porque esto no es una atribución de la Registraduría, en ninguna institución equivalente del mundo se centralizan estos servicios, estos son servicios que ofrece el mercado a través de distintas empresas y a través de competencia en un sistema capitalista entonces nosotros no vamos a permitir que Alexander Vega meta esos temas en el Código Electoral para hacer negocios en donde él intereses”.