La ley del Montes | Lazos familiares

El hecho de que el candidato Petro ignorara el ingreso de dineros de Santa Lopesierra y del hijo del ‘Turco’ Hilsaca a su campaña, como afirma su hijo Nicolás, no lo exime de tener responsabilidad en todo lo que sucedió en su campaña. El responsable de la campaña es el candidato. “A sus espaldas” no puede suceder absolutamente nada, mucho menos lo relacionado con su financiación. La violación de los topes es también un hecho grave. Muy grave. Tan grave como los delitos imputados a Nicolás Petro y a su ex esposa Days Vásquez, quienes, ante la contundencia de las pruebas de la Fiscalía, decidieron colaborar con la justicia.

El enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, así como la violación de datos personales, no son delitos menores. El hecho de que ambos hayan sido cobijados con medidas no privativas de la libertad, por decisión judicial, no significa su desvinculación de la investigación penal, que seguirá su curso.