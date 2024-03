Exministros de Iván Duque rechazan las afirmaciones del presidente Petro

En una carta divulgada este martes 19 de marzo, 30 exministros y exfuncionarios del gobierno de Iván Duque rechazaron de manera "categórica" las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en una entrevista concedida a El Tiempo este lunes 18 de marzo.

En diálogo con ese medio, el primer mandatario habló sobre la foto que se tomó junto a Antanas Mockus y Claudia López en la que afirmaba que no iba a convocar a una asamblea constituyente.

En su respuesta envió un duro mensaje al antiguo gobierno: "La foto que me tomaron con (Antanas) Mockus fue en 2018, perdimos y esa es la realidad. Luego asumió Duque y su gobierno representó la entrega del poder ejecutivo a las mafias. Ante tal situación, es imperativo tomar medidas. En cualquier área que reviso, en la que me involucro, encuentro expoliación y robo y, lamentablemente, la Fiscalía no investigó, ya sabemos por qué".

En la carta, los exministros señalaron que las afirmaciones del presidente Petro, "las cuales sugieren una generalización de conductas indebidas dentro de nuestro gobierno y que acusan una falta de acción por parte de las instituciones competentes, son aseveraciones que no sólo carecen de fundamento, sino que también menoscaban la honorabilidad y el compromiso ético con el que cada uno de nosotros ejerció su cargo".

Los exfuncionarios argumentaron que las palabras de Petro son "un agravio a tantos servidores públicos que durante varios gobiernos han ejercido una labor técnica, eficaz y alejada de la politica, y siempre al servicio de todos los colombianos".

Destacaron que durante los cuatro años de la administración de Duque trabajaron "por el bienestar y el progreso del país, guiados siempre por los más altos estándares de integridad y transparencia. Cumplimos con nuestras responsabilidades con dedicación y un firme compromiso con los principios democráticos y el estado de derecho".

En la entrevista, el presidente de la República sostuvo que "la situación que heredamos da asco, la corrupción no conoce límites y parece que algunos la consideran un derecho. Es necesario actuar. Ningún gobierno está exento de enfrentar incidentes de corrupción y, sobre todo, cuando las mafias han cooptado a las instituciones y se han arraigado en ellas". Sin embargo, aseguró que en su administración hay "cero tolerancia con ese oscuro legado".

En ese sentido, los exministros señalaron que si bien "ningún gobierno está exento de desafios y reconocemos que la corrupción es un mal que debe ser combatido con vehemencia", "es imprescindible que acusaciones de tal magnitud se fundamenten en evidencia concreta y no en generalidades que buscan menoscabar el buen nombre de muchos funcionarios, así como nuestra institucionalidad y la voluntad de tantas personas que han sido parte de la construcción de este país".

Concluyeron que los polémicos mensajes del mandatario buscan "distraer a la opinión pública de los graves sucesos que día tras día preocupan a los colombianos, como la seguridad, los y reiterados hechos de corrupción, la evidente desaceleración económica y la amenaza a nuestra soberanía energética".