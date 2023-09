Asperger: ola de reacciones tras confesión de hermano del presidente Petro

El expresidente Andrés Pastrana indicó en su momento que debería incluir en su hoja vida una constancia médica.

“Ya que Petro manifiesta, a través de su hermano, que el Síndrome de Asperger es la explicación de su errático comportamiento, sería oportuno que incluyera en su hoja de vida la correspondiente constancia de su médico”, dijo el exmandatario.

Ya que Petro manifiesta, a través de su hermano, que el Síndrome de Asperger es la explicación de su errático comportamiento, sería oportuno que incluyera en su hoja de vida la correspondiente constancia de su médico. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) September 4, 2023

Por su parte, el exviceministro de salud, Julián Fernández Niño, calificó de irresponsable las declaraciones de Juan Fernando Petro.

“Si se escucha al hermano de Petro es claro que su uso del "Asperger" fue ligero e irresponsable, no parece referirse a un diagnóstico, y si sí lo hizo no es ético revelarlo públicamente. No le corresponde a él”, dijo el exfuncionario de la cartera de salud.