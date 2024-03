¿Cómo van las reformas principales del Gobierno: pensional, salud y laboral?

Esto luego de que el pasado jueves el ministro Velasco anunciara que tras la reunión de urgencia del Gobierno el pasado miércoles en la Casa de Nariño ante el inminente hundimiento de la reforma, se decidió que se instalarán mesas técnicas para intentar consensuar el proyecto y debatirlo y votarlo después de Semana Santa.

"En este momento el proyecto está en una crisis, ocho senadores han pedido que se archive el proyecto. Nosotros tenemos un tiempo. Hay unas mesas técnicas que ellos mismos pidieron con Hacienda para analizar la viabilidad financiera del proyecto. Buscaremos espacios de concertación y nosotros también tendremos que ceder", afirmó el funcionario.

Y agregó en este sentido: "Entiendo que se van a hacer las mesas técnicas y luego de Semana Santa se reunirá para debatir y votar. En la concertación también tenemos que ceder para que no se hunda la reforma".

Por su parte, los ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado, firmantes de la ponencia de archivo de la reforma a la salud, pidieron el pasado miércoles en un comunicado convocar el tercer debate cuánto antes en la célula legislativa para que "los colombianos conozcan el destino de la iniciativa".

Por ello solicitaron “que se convoque en el menor tiempo posible a sesión de la Comisión con el fin de anunciar y dar debate al proyecto de reforma a la salud”.

Advirtieron además los parlamentarios: "No retiraremos las firmas de la ponencia negativa, no cambiaremos nuestro voto en contra de una reforma que es inconveniente (...), de igual manera no apoyaremos una reforma alternativa a la salud".

Y la laboral aún no ha sido aprobada en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pues a finales de diciembre del 2023 se aprobaron 16 de los 98 artículos que tiene el proyecto de ley.

Los puntos principales avalados fueron el pago de recargos dominicales y festivos al 100%, el cambio a la jornada laboral para que inicie a las 6:00 a.m. y termine a las 7:00 p.m. la.diurna, y la nocturna desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., entre otras propuestas.