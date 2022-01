Sin tregua: Nueva crítica de María Fernanda Cabal a Iván Duque

“Mi mayor defecto es ser perfeccionista”, fue la frase que marcó tendencia política en el país en días pasados, por lo que, de manera irónica la senadora respondió: “¡Maravilloso! ¿Cuándo fumiga?”.

Comentario que fue difundido por un sector del uribismo en relación a resaltar el supuesto incumplimiento del presidente a su propuesta de campaña de fumigar los cultivos ilícitos del país.

Entre las críticas más recordadas de la legisladora al presidente está la realizada en medio de una entrevista con Blu Radio en donde manifestó que ella no se sentía parte del gobierno.

"Aquí tuvimos dos problemas, fuimos partido de Gobierno sin ser partido de Gobierno, y aquí pueden decir lo que quieran que no le dieron burocracia que no le dieron contratos , no, uno gobierna con el partido que lo eligió y aquí no fue así y esa ha sido mi crítica", expresó la senadora Cabal.