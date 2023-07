Los pulsos en votos para las reformas del gobierno Petro

Por su lado, el Partido Liberal anunció entonces que no votaría en esa legislatura, a la que ya le quedaba poco más de una semana, las reformas de Petro. Esto luego de una reunión de bancada en que las toldas rojas decidieron no respaldar por ahora las reformas a la salud, pensional y laboral del Ejecutivo.

Los liberales tomaban de esta forma un camino similar al de La U, que le pidió al Gobierno aplazar el trámite de los articulados del paquete de reformas debido a que no hay ambiente en el Congreso ante el escándalo de la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, y el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti.

La reforma pensional, de otra parte, el pasado 14 de junio, por ocho votos a tres, fue aprobada en primer debate por la Comisión Séptima del Senado.