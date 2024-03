Se abrió la idea, no hay proyecto redactado: minjusticia sobre constituyente

Según el mandatario, la Asamblea Nacional Constituyente debería hacer una transformación en las instituciones “para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”, aseveró.