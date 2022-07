“Soy la expresión política de las minorías no escuchadas”: Ana Monsalve

R.

Atlántico es mi tierra querida. Mi principal enfoque será el sur del departamento, porque es la zona más abandonada y olvidada. Además, en la zona oriental, iniciando desde Malambo, nos damos cuenta que es más difícil el acceso a educación y trabajo.

Debe haber inversión desde los distintos ministerios, así como buscaremos la articulación con el departamento y los gobiernos locales para aprovechar la riqueza natural que tenemos con el río Magdalena, el Canal del Dique y el Embalse del Guájaro. Son fuentes hídricas que no nos pueden hacer daño y no debemos estar orando cada ola invernal para que no se presente una emergencia.

Debemos fortalecer el campo atlanticense, para darle estabilidad económica a las familias. No podemos dejar que los jóvenes solo vean el mototaxismo como el futuro, debido a la falta de oportunidades.