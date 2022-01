“No más privilegios, no más tarifas diferenciales”: Álex Char sobre el IVA

“No más privilegios, no más tarifas diferenciales, no más sectores que si pagan y otros no, no más que unos puedan deducirlo y otros no, y no más que quienes lo puedan deducir busquen evadir su pago”, resaltó.

Alejandro Char mencionó que junto a su equipo se encuentra convencido de los beneficios de esta propuesta. Sin embargo, comentó “no descansaremos hasta encontrar un esquema tributario que integralmente compense cualquier desbalance, simple, justo, equitativo y eficiente para todos los colombianos”.