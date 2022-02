Alejandro Gaviria oficializó a Rodrigo Lara como su jefe de debate

El precandidato por la coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria anunció este jueves que el senador Rodrigo Lara lo acompañará como nuevo jefe de debate de su aspiración.

Durante la oficialización Lara expresó que llegó a la campaña por invitación del mismo precandidato.

“Yo acaricié la posibilidad de presentar mi nombre como una alternativa presidencial. Por razones que todos conocen esa posibilidad no se pudo realizar. Por consiguiente y con la misma convicción he aceptado la invitación de Alejandro Gaviria para acompañarlo en esta campaña presidencial”, comentó.

En sus primeras palabras como jefe de debate, el congresista señaló que Colombia necesita un gobierno de talante liberal y reformista, “con Alejandro me une la libertad, la separación de poderes, la alternancia de gobierno, el Estado de derecho y la economía de mercado como espacio en donde se pueden ejercer nuestras libertades”.

“Apoyo a Alejandro Gaviria porque su liderazgo no divide, no tiene indignación selectiva, que no divide con el odio o con el miedo. Para salir de esta crisis la nación tiene que estar unida”.

Por su parte, el exministro Gaviria manifestó que con Rodrigo Lara tiene coincidencias ideológicas y espera ganar la consulta del próximo 13 de marzo.

“Gracias Rodrigo. Coincido, el liberalismo es la identidad de lo que se conoce como el centro político. También creo en la idea de que el próximo presidente tiene que ser un reformador”.