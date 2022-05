Al rojo vivo la contienda electoral tras encuestas

Sobre la aparente extinción de la posibilidad de que Petro gane en primera vuelta, el politólogo Carlos Arias le dijo a EL HERALDO que “la primera vuelta aún está abierta y matemáticamente Petro aún tiene opción de ganar en primera; sin embargo, la fragmentación en la torta electoral, producida por el fenómeno de Rodolfo Hernández, es muy significativa”.

No obstante, agrega, “es muy difícil que Hernández llegue a segunda vuelta porque él consolida un voto de opinión y de hastío que se recoge desde la misma narrativa de cambio y que rechaza el continuismo que hoy tiene como mensaje y narrativa Federico Gutiérrez, y en elecciones uninominales, sobre todo en las presidenciales, si bien la opinión pública es más importante que en cualquiera otra elección, la estructura política pesa mucho para el día de elecciones, es decir, la maquinaria que se pueda mover mediante alfiles políticos, alcaldes, gobernadores, representantes, senadores, y Rodolfo Hernández solo tiene dos en el Congreso y no tiene alcaldes ni gobernadores, y por más dinero que pueda llegar a tener es muy difícil movilizarlos”.

Finalmente, indica Arias, “es posible que la derecha pueda recoger a Rodolfo Hernández en consideración a que Fico hoy ya no es opción y no tiene ninguna posibilidad de ganar ni en primera ni en segunda , entonces puede que la derecha se recoja debajo de Rodolfo, pero no creo que pueda acopiar todas las fuerzas en una semana”.