Agmeth Escaf arremetió contra Nicolás Petro: “Intentaron destruirme”

“En otro momento, e intentando mantener su compromiso con Miguel Ángel, Nicolás me salió con otra perla. Quiso convencerme para que le dijera a Petro que yo prefería ser senador, que me diera el puesto de Benedetti en la lista. Yo le contesté: dile tú eso a tu papá, yo no lo haré. El precio que pagué fue enorme. Fui discriminado. Hasta para entrar a la sede del Pacto tuve líos. Un día me informaron que Benedetti me había prohibido el acceso. Al #PetroBus jamás fui invitado. En los eventos de tarima no me dejaban poner mi publicidad porque no aportaba plata”

Escaf, reiteró que se mantiene leal al presidente Petro y que además ha defendido cada una de las reformas radicadas en el Congreso. Y finalmente, pidió a la Fiscalía explicaciones del por qué hace parte del cuadro de supuesto entramado de corrupción.

“La @FiscaliaCol tendrá que explicarme por qué me incluye en ese cuadro cuando lo cierto es que no tengo nada que ver con dicho entramado de corrupción. Sin embargo, cuando la justicia lo considere pertinente, allí estaré como siempre, contando la verdad”, puntualizó.