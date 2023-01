Polémica sobre socialización de reforma a la salud

"Las organizaciones de pacientes, representantes de la academia y gremios de hospitales, operadores logísticos, gestores farmacéuticos, aseguradores e industria farmacéutica y de dispositivos médicos que suscribimos este comunicado expresamos nuestra inquietud frente al trámite de la reforma a la salud que ha sido anunciado por el Gobierno nacional y que se discutirá en el próximo periodo legislativo en el Congreso", se lee en el documento.

Señalan en este sentido que aunque "en diferentes escenarios hemos escuchado la posición del Gobierno frente al sistema de salud y los principales cambios que aspiran implementar, frente a los cuales tenemos coincidencia en algunos aspectos, pero también inquietudes y preocupación frente a otros", es necesario "que esta reforma, que afecta de manera directa la atención en salud de todos los colombianos y la sostenibilidad del sistema, cuente con los espacios de construcción, deliberación y concertación con la voz de todos los actores, como lo ha prometido el Gobierno para esta y todas las reformas".

Esto, advierten, "comienza por conocer el texto de la reforma, previa su discusión por el Legislativo", por lo que hicieron "un llamado al Gobierno nacional para permitir y promover una conversación que asegure que cualquier reforma al sistema sea viable y sostenible en el tiempo y se traduzca en mejoras reales para los pacientes y la salud de los colombianos".

Y concluyen que "todas las voces acá representadas tenemos mucho que aportar en esta discusión y hemos expresado nuestra disposición al diálogo social".

En respuesta, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró: "Hemos hecho el máximo esfuerzo de discutir lo más ampliamente posible esta reforma a través de diferentes audiencias públicas convocadas con el Congreso, con una participación multitudinaria de todos los actores del sistema de salud en diversas regiones. Se han adelantado seminarios, discusiones. Esta es una reforma que antecede al Gobierno, que ha tenido una discusión muy amplia en el país. De hecho, la reforma ya ha tenido debates de control político. Creo que no hay reforma en la historia republicana de Colombia que se haya discutido más que la de la salud”.

Entre tanto, la vicepresidenta de Salud de la ANDI, Ana María Vega, le dijo a EL HERALDO que los gremios de la salud han insistido al Gobierno Nacional "en la necesidad de conocer el texto de la reforma que radicarán en próximos días, pues si bien hemos escuchado algunas ideas generales de la ministra y su equipo, surgen muchos interrogantes especialmente en lo referente a transición y financiación".

Por ello, enfatizó, "es esencial que esta, como todas las reformas, tenga espacios deliberativos, de verdadero diálogo. Esta reforma no los ha tenido y es necesario que se escuche la voz de todos los actores que tienen a su cargo el funcionamiento del sistema de salud".

Por ahora lo que se sabe es que el presidente Gustavo Petro ya tiene el texto de la reforma, que el 31 de enero la jefa de la cartera de protección social lo socializará con la Comisión Séptima de la Cámara, célula legislativa que conoce de asuntos de la salud, previo a su presentación en las sesiones extras del Capitolio el 6 de febrero.

Otra crítica que se le hace al tema viene de parte del senador Humberto de la Calle, de la Coalición de la Esperanza, quien dijo que el debate de la reforma a la salud "necesita cuentas claras. Les pedimos al gobierno y a la ministra una discusión rigurosa y con fundamento en realidades y no en situaciones ficticias e ideológicas. Está en juego la salud de 50 millones de colombianos".

Agregó el parlamentario y ex candidato presidencial que "el anuncio es que vamos a comenzar a discutir la reforma a la salud próximamente en el Congreso, estamos listos a trabajar en esto siempre pensando en la mejoría del sistema en beneficio de la gente, la gente de pie. Eso hay que hacerlo seriamente, no se trata de atacar ideológicamente un sistema que tiene defectos, que hay que mejorar, y tampoco utilizar cifras equivocadas, falsas. La ministra habló de las deudas de las EPS a las prestadoras de salud por 50 billones y resulta que no son 50: es menos de la mitad. Luego, dijéramos, que esta no es la manera de asumir esta discusión, la vamos a asumir con mente abierta pensando en la gente pero sobre todo con fundamento en realidades".