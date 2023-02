Abortos seguros han aumentado un 65 %

El 22 de febrero de 2022, tras estudiar una demanda interpuesta en 2020 por el movimiento social de mujeres Causa Justa, la Corte Constitucional dispuso en la sentencia C-055 que ya no daría cerca de 4 años de cárcel en Colombia el hecho de que una mujer, hombre trans o persona no binaria decidiese interrumpir voluntariamente su embarazo antes de la semana 24 de gestación y que, si lo hiciese tras este número de semanas, no estaría cometiendo un delito si se tratara de un caso de violación, de malformación del feto o de un riesgo de salud para la madre.

Según Profamilia, tras un año de este fallo, los abortos aumentaron en el país un 65,9%; 97,2% de ellos se han llevado a cabo antes de la semana 16 y 86% antes de la semana 12.

Esto, de acuerdo a la organización, ha sucedido también en Francia, España y México al cambiarse la legislación, pero luego se estabilizan las cifras e incluso disminuyen. Los médicos, por su parte, pueden objetar conciencia para no hacer el procedimiento, y una junta médica debe buscar otro profesional.

El Gobierno, entre tanto, en agosto de 2022, se retiró oficialmente de la Declaración del Consenso de Ginebra y reiteró que el país reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.

El pasado 12 de enero expidió la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud, en la que se regula la atención integral para ofrecer este servicio en toda Colombia, garantizándoles el servicio a las mujeres migrantes, eliminando los copagos y cuotas moderadoras de EPS y centros médicos y reafirmando que las menores de 14 años pueden decidir autónomamente sobre una interrupción voluntaria del embarazo. Y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se incluyó la garantía de este procedimiento y se aseguran recursos para ello.

De otro lado, los sectores provida demandaron la sentencia de la Corte en su momento y, más recientemente, la resolución del Minsalud.

El exsenador y ex candidato presidencial, John Milton Rodríguez, y el concejal de Bogotá, Marco Acosta, ambos del partido cristiano Colombia Justa Libres, reclaman ante el Consejo de Estado la inconstitucionalidad de la resolución por no haber sido aprobada por el Congreso a pesar de la trascendencia del asunto.

Así mismo, mueven el referendo por la vida, que no alcanzó a recoger el número de firmas exigidas por la ley según argumentaron debido a la ola invernal actual, pero que fue respaldado por el Consejo Nacional Electoral para que puedan reunir hasta el próximo mes de abril 2 millones de rúbricas que piden la protección constitucional de la vida desde su concepción y garantía de objeción de conciencia para todas las personas.

Voces a favor.

La politóloga Laura Castro, experta en derechos sexuales y reproductivos de Casa Justa, aseguró en EL HERALDO que el balance hasta ahora es positivo.

“Sin duda ha representado un aumento en la confianza y seguridad para acceder a este servicio sin temor a ser denunciada, perseguida o criminalizada”, aunque, añade, que “vemos aún una prevalencia de barreras de acceso, las cuales se podrían categorizar en el desconocimiento del marco legal vigente”.

Según Castro, existe una mala interpretación cuando por ejemplo se siguen exigiendo los requisitos que aplican solo para las causales después de la semana 24. “Hay fallas en la prestación del servicio propias del sistema de salud algunas y otras como por ejemplo las prácticas de violencia obstétrica contra las mujeres que quieren acceder a una interrupción voluntaria”

Cuestionamientos al fallo de la Corte

La ex senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, impulsora del referendo por la vida, cuestionó el fallo de la Corte.

“ Lo que hicieron fue legalizar el homicidio del más vulnerable, que es el que está en el vientre de la madre. Eso no nos dejó quietos y con un grupo de la sociedad civil de políticos, iglesias y voluntarios hemos promovido el referendo provida, porque es que el aborto no es un derecho: lo que es un derecho es la vida”, dijo.

Cuestionó además que “el aborto es un negocio para algunos y para otros es simple y llanamente la industria de la muerte”. En ese sentido, aseguró que les fue avalado el referendo provida, el cual culmina la recolección de firmas el 15 de abril de este año y esperan recoger al menos 2 millones.

“Estamos convencidos de que la salida no es matar al bebe en el vientre de la madre: es proteger las dos vidas, la de la madre y la del bebé, darle apoyo a la mujer embarazada que vive situaciones difíciles acompañándola, y al bebé que está en el vientre, que siente, que le late su corazón, que bosteza, que sonríe, y no podemos seguir con el cuento de ‘potencia de la vida’ volviendo el vientre de la madre una tumba”, explicó la excongresista.