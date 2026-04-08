La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo un exhaustivo análisis de cerca de 13.000 interceptaciones telefónicas legales realizadas mediante la plataforma Esperanza y no encontró ninguna relacionada con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. La información fue divulgada por el periodista Ricardo Ospina en Mañanas Blu.

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Asimismo, la Fiscalía revisó un total de aproximadamente 13.000 llamadas y comunicaciones interceptadas legalmente, todas con autorización judicial y gestionadas a través de la plataforma oficial Esperanza, utilizada por la Fiscalía para este tipo de procedimientos.

Según lo conocido por Ospina, de Blu Radio, esta verificación se llevó a cabo tras surgir dudas sobre la posible existencia de interceptaciones vinculadas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Tras el análisis de los registros, la conclusión preliminar indica que no hay interceptaciones legales activas sobre el número de teléfono del candidato.

La polémica comenzó luego de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro durante la Semana Santa, en el que mencionó supuesta información de inteligencia relacionada con el candidato presidencial.

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El hecho generó cuestionamientos sobre la procedencia de los datos y sobre si podrían derivar de interceptaciones telefónicas. Por esta razón, la Fiscalía inició la verificación en su sistema.

De acuerdo con el reporte de Blu Radio, la revisión también incluyó nombres adicionales mencionados en la controversia, como los hermanos Bautista. Hasta el momento, tampoco se han encontrado registros de interceptaciones legales vinculadas a ellos, lo que mantiene la incertidumbre sobre el origen de la información difundida públicamente.

Finalmente, el resultado de la investigación deja un interrogante clave: de dónde provino la información citada por el presidente Petro. Ante la ausencia de registros en el sistema de la Fiscalía, autoridades y sectores políticos han planteado la necesidad de aclarar qué fuente proporcionó esos datos y cómo llegaron al conocimiento del mandatario.

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