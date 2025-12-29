BOGOTÁ. La plenaria del Senado aprobó este lunes en sesión extraordinaria los ascensos de una treintena de altos oficiales de las Fuerzas Armadas del país, entre ellos el del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Camelo, quien pasa de coronel a general.

Lea: Críticas a la paz total en medio de ascensos a altos militares y policías en la plenaria extraordinaria del Senado

Inicialmente, con 85 votos por el sí y ningún voto en contra, fueron avalados los ascensos de la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Y luego fueron aprobados con 80 votos por el sí y ninguno por el no los ascensos de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.

Senado Plenaria de Senado aprueba una treintena de ascensos de altos oficiales de la fuerza pública.

De acuerdo al decreto 1366 de 2025, la convocatoria mediados de diciembre de las sesiones extraordinarias del Congreso tenía como objetivo el “trámite de aprobación de los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conferidos por el Gobierno Nacional, de conformidad con lo estipulado en la Resolución de Mesa Directiva N° 079 del 6 de noviembre de 2015, mediante la cual se estableció el procedimiento interno para el estudio y aprobación de los ascensos de los oficiales de la Fuerza Pública y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para tal fin”.

Lea: Los pasos de Petro para una Constituyente son calificados como un “truco electoral”

Senado Plenaria de Senado aprueba una treintena de ascensos de altos oficiales de la fuerza pública.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez tiene más de 30 años en su trayectoria policial, es natural del municipio de Tocaima (Cundinamarca). Es administrador policial y profesional en administración de empresas, con estudios de posgrado en seguridad; de igual manera, cuenta con cursos de actualización, seminarios, diplomados y simposios en tácticas de protección a personas, policía comunitaria, administrador de unidad policial, derechos humanos e integridad y transparencia institucional en la lucha contra la corrupción adelantados en el país y en el exterior.

En su hoja de vida reposan 58 condecoraciones y 135 felicitaciones, y su trayectoria se encuentra ligada a áreas como seguridad ciudadana, protección a personas, policía comunitaria y educación policial, las cuales ha desempeñado en unidades como los Departamentos de Policía Boyacá, Santander y Meta, de igual manera se desempeñó en la Metropolitana de Bogotá y la Escuela de Cadetes General Santander, la Dirección de Protección, la Dirección de Seguridad Ciudadana, Director de la Escuela de Posgrados de Policía ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, Metropolitana de Popayán, agregado de Policía en Washington- OEA, Subcomando Metropolitana de Bogotá y comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Lea: “Este país no aguanta un impuesto más”: Lidio García, presidente del Senado, sobre emergencia económica

Durante la discusión, llovieron los cuestionamientos a la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El presidente de la Comisión Segunda del Senado -donde se aprobaron a mediados de diciembre todos los ascensos-, Mauricio Giraldo, del Partido Conservador, aseguró: “Nosotros hicimos las investigaciones, las entrevistas y pedimos todos los informes y sobre los 39 oficiales que ascienden no reposa ningún antecedente, su hoja de vida ha sido intachable”.

Por su parte, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, manifestó: “En lo que va de este año van 185 líderes sociales asesinados en 27 departamentos, esto lo que demuestra es que la política de seguridad humana y paz total es un fracaso”.

Lea: Petro defiende la inscripción del comité promotor de firmas para una asamblea constituyente: eventual convocatoria “no se hará en época electoral”

El senador Nicolas Echeverry, también conservador, coincidió: “Debemos hacerle un juicio a los que mataron al líder social, deberíamos estar enjuiciando la incapacidad de la paz total, debemos estar enjuiciando a los asesinos protegidos por algunos políticos en Colombia”.

Y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, mencionó: “El proceso viene de la trayectoria que han tenido durante 35 o 40 años, la propuesta surge de las mismas fuerzas que conocen claramente cuál ha sido el desempeño de cada uno de sus generales”.

Finalmente, al explicar los recientes cambios en la cúpula militar, señaló ante el pleno de la cámara alta: “Las razones por las cuales el señor presidente, en un análisis muy detallado, decidió ajustar el mando acorde a la estrategia que está planteado para el 2026, es por un enfoque de seguridad y democracia, además del control territorial”.