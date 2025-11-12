El Pacto Histórico, la gran coalición de partidos de izquierda en Colombia, aseguró este miércoles que el precandidato presidencial Iván Cepeda sí puede participar en el Frente Amplio de marzo, una contienda electoral que abarcará políticos de centro-izquierda como Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y Claudia López.

El pronunciamiento, que fue realizado por la senadora María José Pizarro, jefe de debate de Cepeda, se dio luego de que la Registraduría asegurara que la consulta de octubre del Pacto fue interpartidista, lo que obligaría a que el senador oficialista pasara directamente a la primera vuelta presidencial.

“La Registraduría y el @PactoCol tenemos un ACUERDO INEQUÍVOCO sobre la Consulta Popular del 26 de octubre.La participación de @ivancepeda en la consulta del Frente Amplio es LEGÍTIMA y está TOTALMENTE RESPALDADA”, aseguró Pizarro en su cuent de X.

“La vieja política corrupta, que ha hecho todo por impedir la Consulta y dividirnos, ahora quiere ilegitimar al Frente Amplio. ¡NO LO VAN A LOGRAR!Si insisten en bloquear la democracia, la respuesta será contundente: la Constituyente del 2026. No permitiremos que vuelvan a cerrar los espacios democráticos con un nuevo Frente Nacional”, concluyó.

Hoja de vida de Cepeda

Cepeda ha estado vinculado a distintos procesos de paz.

Entre 2012 y 2016 trabajó como facilitador del proceso entre el Gobierno y las FARC, y entre 2014 y 2018 desempeñó el mismo papel en los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que continúan en la actualidad.

También ha tenido participación en los acercamientos con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país. Es uno de los fundadores del movimiento Defendamos la Paz, también copresidente, en su momento, de las comisiones de paz de la Cámara de Representantes y del Senado.

Además, fue fundador y vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), organización que agrupa a familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.