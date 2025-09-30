El Centro Democrático rechazó este martes en un comunicado el atentado perpetrado en las últimas horas contra el exconcejal Luis Evelio Ascanio Naranjo en Saravena, Arauca.

“Por fortuna, el exconcejal salió ileso; sin embargo, dos de sus escoltas resultaron gravemente heridos al proteger su vida durante el ataque”, indicó la colectividad opositora.

Este hecho, advirtió el partido uribista, se suma a los tres atentados previos e innumerables amenazas de muerte que ha sufrido el exconcejal, “quien se ve obligado a residir en un perímetro de seguridad en el centro de Saravena, junto a otros funcionarios y líderes políticos, tras ser declarado objetivo militar por el ELN”.

Señalan en este sentido que en Arauca los militantes del Centro Democrático y líderes regionales “enfrentan una amenaza constante de este grupo terrorista que ha sembrado dolor en la región y en el país”.

Por ello, se lee en el boletín que “resulta inaceptable la complacencia del Gobierno Nacional frente al ELN, mientras los ciudadanos y líderes políticos que defienden la democracia y la libertad son perseguidos y atacados, no solo en Arauca, sino también en diferentes regiones del país”.

Por ello exige a las autoridades garantizar la vida y seguridad del exconcejal Luis Evelio Ascanio Naranjo y de todos los líderes sociales y políticos que hoy están bajo amenaza; atender con urgencia a los dos escoltas heridos y brindarles todo el apoyo necesario a ellos y a sus familias; adoptar medidas contundentes para proteger a la población de Arauca, que lleva años sufriendo la violencia y el asedio del ELN.