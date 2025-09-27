El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmo, a través de su cuenta de X, que sostuvo un encuentro con el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Uribe señaló que en la reunión hubo un reconocimiento mutuo. “Nosotros respetamos su candidatura independiente y él respeta el proceso y nuestra responsabilidad con el Centro Democrático”.

Asimismo, destacó que coincidieron en la importancia de trabajar por consensos que garanticen que Colombia sea conducida “por valores democráticos”.

En esta conversación coincidimos en la necesidad de buscar los más altos consensos para asegurar que…

Por su parte, Abelardo le respondió públicamente por la misma reda social. “Comandante, firme por la Patria, firme con la unidad y firme con usted”.

Comandante, firme por la Patria, firme con la unidad y firme con usted. (A.D.L.E)🇨🇴 https://t.co/rzIpvhHFe5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2025

Cabe mencionar que días atrás Abelardo sostuvo un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe en su hacienda El Ubérrimo, en Córdoba. Durante una intervención en El Debate se Semana, el precandidato presidencial reveló que en esa reunión el tema central fue la necesidad de la unidad.

“Tenemos que unirnos porque aquí el problema no son nuestras diferencias o las variedades que puede haber, el problema es que si no nos unimos, vamos a perder el país”, expresó.

De la Espriella manifestó además que, en esa reunión con Uribe, discutieron posibles mecanismos para alcanzar la unidad y consolidarse como una sola fuerza política con miras a las elecciones de 2026.