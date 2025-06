El presidente Gustavo Petro calificó como “ataque de celos” la pregunta que hizo la precandidata presidencial Vicky Dávila en su cuenta de X sobre el paradero del jefe de Estado tras dos días de inusual silencio y de su ausencia en la Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), de la cual era anfitrión.

“Lo que está pasando en Colombia es muy grave. ¿Dónde está Gustavo Petro?. Lleva 3 días perdido, nadie da razón de él. No trina, e incluso, no asistió a la Cumbre de Presidentes del Caribe, en donde él era el anfitrión. Laura Sarabia dijo que por “fuerza mayor” no había podido trasladarse desde Bogotá. Cuál es esa fuerza mayor”, escribió en la mañana de este sábado Vicky Dávila en la red social.

Gustavo Petro respondió en la noche de este mismo 31 de mayo, también vía X, que el interés sobre su paradero le parece “irracional” y aseguró que su silencio en redes sociales es una medida de “autoprotección”.

“Pareciera un ataque de celos. Una búsqueda irracional de los minutos que respiro o no respiro. Silenciarse digitalmente es una medida de autoprotección. Se pierde uno de los asesinos. No es paranoia, es prevención. Bajo celos se busca desesperadamente sin necesidad y con ignorancia”, aseveró el mandatario.

Agregó que lleva “muchas décadas” defendiendo su vida “con éxito”, implementando métodos que “sirven y no son contables”, pues se tratan de “aprendizajes del pasado”.

“Tuve información de un ataque el dia de la Cop16 en Cali. Simplemente utilicé cosas del pasado para eludir el ataque, y las usé, ese día, con éxito. Hago y haré siempre lo mismo cuando el peligro acecha”, concluyó Petro.

Minutos después respondió Vicky Dávila con la misma pregunta: “Petro, por qué no llegó a la Cumbre de Presidentes del Caribe en Monteria, donde usted era anfitrión. ¿Cuál fue la “fuerza mayor”?. Lo del “ataque de celos”, suena a un largo viaje…“.

El presidente Gustavo Petro no asistió el viernes a la cita que tenía en Montería con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, y otros mandatarios, en el marco de la cumbre del Gran Caribe, donde Colombia traspasó la presidencia pro tempore de la AEC al país del istmo.

La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, se disculpó durante el evento por la ausencia de Petro. Aseguró que fue por motivos “de fuerza mayor”, pero no dio detalles, y la Casa de Nariño tampoco emitió ninguna información oficial sobre el presidente, que muchas veces ha faltado a actos oficiales.

Petro rompió su silencio este sábado en X, con un mensaje celebrando los buenos resultados del desempleo nacional divulgados el viernes y otro haciendo un llamado a la paz tras conocerse un supuesto comunicado de las disidencias de las Farc sobre la presunta muerte de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe máximo del Estado Mayor Central (EMC) y uno de los hombres más buscados de Colombia.