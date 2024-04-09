No se pierde la esperanza en el Gobierno nacional con respecto a la reforma a la salud. Así lo dejó ver el ministro del Interior Luis Fernando Velasco este martes cuando se refirió a las probabilidades que tienen para salvar el proyecto.

Lea también: El nuevo proyecto de los senadores que hundieron reforma a la salud de Petro

El funcionario señaló que con las percepciones recogidas durante la sesión en la Comisión Séptima, donde se hundió el texto de la reforma, se podría construir uno nuevo que reúna a los sectores y se haga algo más concreto.

'Hay varios caminos. Apenas se terminó de hacer la votación, inmediatamente reinicié conversaciones que tengo con miembros de la Comisión Séptima porque recogí algo que dijeron absolutamente todos los senadores en el momento en que se hundió el proyecto y es: se necesita una reforma. Creo que todavía se puede construir un texto que sea más concreto, más sintético y que apunte en los elementos que venía defendiendo el Gobierno a enfrentar esa crisis', dijo en diálogo con Blu Radio.

Le puede interesar: Gobierno anuncia paquete de decretos para modificar el sistema de salud

Así mismo, planteó que hay otro camino y es interponer una apelación, es decir que 'se apele el proyecto, se crea una comisión que define el presidente del Senado y esta presenta un informe a la plenaria, la cual si vota mayoritariamente que acepta la apelación, ese texto va a otra comisión y se inicia el debate'.