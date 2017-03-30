El ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cabeza de Mauricio Cárdenas, radicó ayer ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley con el que busca adicionar 7,7 billones de pesos al presupuesto 2017. Los recursos serían invertidos en el posconflicto, educación, minas, agro y otros sectores.

De acuerdo con la cartera, de ser aprobada esta iniciativa, los recursos para inversión aumentarían un 7,7% frente al aprobado por el Congreso, que representaba una reducción del 2,8%.

Según explicó Cárdenas, en el anuncio del proyecto, con estos dineros se busca, entre otros, 'el beneficio de la mujer cabeza de familia y el beneficio de Colombia'

Asimismo, se tiene como meta utilizarlos para capacitar a reinsertados, sustituir cultivos ilícitos y construir vías terciarias'.

'Con adición al Presupuesto General de la Nación a sector agropecuario se le adicionará $520 mil millones para garantizar nivel de gasto de 2016', precisó Cárdenas.