El director del partido Centro Democrático en el Atlántico, Julio César Aldana, invitó a los barranquilleros a apoyar la marcha que se realizará el próximo sábado 1o. de abril 'contra la corrupción'.

De acuerdo con el dirigente, la iniciativa nació en un sector de la sociedad que busca rechazar 'las mentiras del actual gobierno, alzar la voz ante el desconocimiento de los resultados del plebiscito y el atropello a las instituciones del Estado', entre otros. 'Es por ello que nosotros como partido apoyaremos la iniciativa'.

La movilización partirá a las 9 de la mañana desde el boulevard de la carrera 51 con la calle 80, y finalizará en el parque Washington.

'Nosotros (el Centro Democratico) no somos los únicos que apoyamos la iniciativa ciudadana. Hay una porción del partido Conservador que acompañará la movilización, al igual que una fracción de la comunidad cristiana', explicó Aldana, quien pidió a los asistentes vestir la camisa amarilla de la selección durante la manifestación.