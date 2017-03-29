La comisión de conciliación de la Cámara de Representantes aprobó la tarde de ayer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Farc.El Senado hizo lo propio en plenaria el miércoles pasado, con lo que esta reforma pasará a revisión de la Corte Constitucional.

La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos , del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que lo que sigue es la expedición de los decretos que pondrán a rodar el nuevo tribunal.

'Seguramente en los próximos días el presidente (Santos) expedirá esos decretos con base en este acto legislativo para crear la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas que son dos tareas esenciales para la reconciliación de Colombia', dijo Cristo.

Esta es la primera reforma constitucional aprobada a través del fast track, la vía legislativa rápida para dar trámite a las normas y reformas constitucionales necesarias para implementar y blindar jurídicamente el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Farc.