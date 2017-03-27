El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, se lanzaría a la campaña por las presidenciales de 2018 luego de dejar su cargo en el Ejecutivo, que va hasta el próximo domingo 2 de abril.

Así lo informó este lunes la periodista de la emisora capitalina 'W Radio', Vicky Dávila, quien agregó que para el liberal De la Calle, 'en primera instancia, la estrategia consistiría en lanzar una campaña independiente a la cual llegarían los partidos'.

El jefe negociador oficial de los diálogos de paz con las Farc en La Habana, tras lograr después de casi cinco años el cometido de la firma del Acuerdo Final a finales de 2016, estará en el Gobierno, concretamente, hasta el viernes 31 de marzo, pues su contrato vence el domingo.

Citó la emisora a De la Calle en diálogo con sus consultores, afirmando: 'el proceso de paz fue firmado tras largos años de negociación y su implementación debe defenderse desde otros escenarios para que la paz se pueda desarrollar y no corra el riesgo de regresar la guerra'.

En la agenda del también exvicepresidente de la República está la idea de recorrer el país con su propuesta: 'una Colombia nueva para la gente, sin guerra, en paz, con desarrollo y lejos de la corrupción'.

Sin embargo, en la oficina de prensa de De la Calle han sido cautos con el asunto y aseguran que aunque el contrato del funcionario acaba este fin de semana, no anunciará de inmediato candidatura alguna y seguirá, por lo pronto, con su trabajo de socialización de los acuerdos dentro y fuera del país.

Desde el pasado 16 de marzo, en un claro ataque al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, su eventual contendor por Cambio Radical en las presidenciales, el exjefe negociador de paz dijo que 'a Colombia no le conviene la república del coscorrón', haciendo alusión al episodio de hace un par de meses en que su futuro contrincante le propinó un golpe a uno de sus escoltas en un evento público, agregando De la Calle: 'debemos tomar el camino del respeto, la libertad y la tolerancia'.

No obstante, la campaña sin candidatura de De la Calle habría comenzado en realidad desde el pasado 12 de febrero, cuando planteó una coalición política para defender el acuerdo de paz de cara a las elecciones de 2018.

En ese momento hizo el jefe negociador por primera vez un pronunciamiento concreto sobre las próximas presidenciales, advirtiendo que había riesgo de que llegara un gobierno de derecha y tumbara el acuerdo de paz, por lo que las colectividades políticas que respaldaron el proceso debían unirse para intentar ganar en la primera vuelta. Se refirió entonces a pronunciamientos que desde el Centro Democrático, partido que también estará en la puja política el próximo año, anunciaban que de ganar la Casa de Nariño modificarían lo suscrito con la subversión.

'Creo que hay que volver a salir con toda la fuerza a defender lo obtenido. No nos van a quitar la paz. No lo podemos permitir. Ahora sí que es necesaria una coalición amplia, para que de aquí al 2018 nos movilicemos en defensa del acuerdo y de su implementación genuina', advirtió De la Calle.

De la Calle, en materia de votos, pudiera representar la polarización que produce el proceso de paz con las Farc en el país. Y en esto, se supone, pesarían en su contra los 6'424.385 votos del No en el Plebiscito del pasado octubre y, además, no tendría asegurados en su cosecha los 6'363.989 votos del Sí en el refrendatorio.

El abogado, político y escritor caldense fue registrador nacional del Estado Civil, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobierno durante el mandato de César Gaviria, vicepresidente de la República en el polémico gobierno de Ernesto Samper -cargo al que renunció pidiendo la dimisión de Samper por el Proceso 8.000- y ministro del Interior del presidente Andrés Pastrana, quien ahora es uno de los más feroces opositores al proceso de paz que lideró De la Cal