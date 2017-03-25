La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible, pero con condicionamiento integral, el decreto 277 de 2017 que reglamenta la amnistía para condenados por delitos políticos y delitos conexos.

La aclaración de que sea con condicionamiento integral responde a que, a juicio del Ministerio Público, este decreto conforma una unidad normativa con la Ley 1820 de 2016. Así, 'una eventual inconstitucionalidad posterior de la Ley 1820 de 2016 traería consigo el decaimiento automático de los apartes del decreto'.

Asimismo, el organismo de control pidió que se declare constitucional el contenido del artículo 22 que reza: 'Todos los procesos en los que haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las ZVTN, de que tratan la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz (…)'.

Principio de favorabilidad

Otra de las peticiones que elevó el ente de vigilancia se refirió a que, en caso de que se declare la exequibilidad del decreto 277, total o parcialmente, se condicione el pronunciamiento bajo el entendido de que, en aplicación del principio de favorabilidad, se extiendan los beneficio es del decreto a los guerrilleros de las Farc que se han sometido a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).