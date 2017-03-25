Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial un encuentro directo entre el presidente Juan Manuel Santos y máximo líder de la concentrada y en proceso de desarme guerrilla de las Farc, alias Timochenko, lo cierto es que ambos encabezarán la cumbre entre el Ejecutivo y la subversión que tendrá lugar el próximo domingo en Cartagena de Indias.

A La Heroica, donde se firmó el primer acuerdo de paz de La Habana, volverán las partes esta vez para revisar en qué va la implementación de lo suscrito en la mesa y, por supuesto, para acelerar los asuntos sin avances en la agenda de paz.

De acuerdo a la emisora capitalina 'Rcn La Radio', de la cumbre harán parte el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo; el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo y los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo y Defensa, Luis Carlos Villegas, al lado de otros altos funcionarios. Por parte de las Farc estarán varios comandantes del Secretariado, engtre quienes se encuentran Iván Márquez, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Marcos león Calarcá, entre otros.

Los temas a tratar serán, en concreto, las zonas veredales transitorias de normalización, la dejación de armas, el otorgamiento de amnistías e indultos, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y el proceso de reintegración a la vida civil.

Según el ministro Cristo, el objeto del encuentro será el de definir una hoja de ruta para los próximos dos o tres meses.

En la cuenta de Twitter de las Farc, la tarde de este viernes, fueron publicadas fotografías de integrantes de este grupo haciendo referencia al encuentro que sostendrán en Cartagena.

'En estos momentos viajan hacia Cartagena integrantes del Secretariado de @FARC EPueblo para reunirse con @JuanManSantos', fue el trino publicado por las Farc, acompañado por dos fotografías.

Más temprano, y desde Cartagena, durante la instalación del foro 'En la Ruta de la Paz', el presidente Santos afirmó que los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las Farc no son renegociables y puso de presente que a lo sumo son susceptibles de mejoramiento si las dos partes así lo convienen.

El primer mandatario, sin mencionar nombres, pero refiriéndose a voces que se han escuchado desde la oposición de derecha del Centro Democrático, que sugieren que, de ganar la Casa de Nariño en las presidenciales de 2018, se cambiará lo pactado en Cuba, dijo:

Reiteró Santos en este sentido que en desarrollo del proceso de implementación 'no vamos a renegociar ni abrir la puerta para renegociar los acuerdos, por supuesto que si podemos lograr mejoras en los acuerdos, bienvenido sea, pero tiene que ser de común acuerdo entre las partes'.

Finalmente, invitó a los colombianos para que 'se apoderen de esa paz y no permitir que los que quieren descarrilarla puedan descarrilarla'.