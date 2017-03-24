La plenaria del Senado aprobó este miércoles el informe de conciliación del proyecto de acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, mientras que la plenaria de la Cámara de Representantes, por falta de quórum, aplazó la votación para el próximo martes.

Por 54 votos a 0, el pleno de la cámara alta le dio vía libre a la iniciativa que le da vida a la JEP, para que se convierta en mandato constitucional el nuevo sistema de justicia transicional por el que se juzgará a las reinsertadas Farc, a uniformados que hayan cometido delitos en el marco del conflicto y a terceros responsables de crímenes en la guerra.

En medio de la sesión, la Comisión de Conciliación acogió para el presente informe 25 consideraciones del Senado y dos de la Cámara.

'La imposición de cualquier sanción en la Jurisdicción Especial para la Paz no inhabilitará para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación en política', se lee en el informe al respecto de la posibilidad de participación política para la guerrilla.

Por su parte, el Gobierno reiteró que en las decisiones de selección de los magistrados que conformarán el Tribunal para la Paz tendrá que imponerse las cuatro quintas partes del comité para la elección de los magistrados.

Una vez la cámara baja haga lo propio con el proyecto de la JEP, indicó el ministerio de Justicia en un comunicado, 'quedaría establecido el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz que recopila gran parte del texto de la Plenaria del Senado y que atiende las diferentes observaciones planteadas en los cuatro debates surtidos en las dos corporaciones'.