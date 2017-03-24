Los senadores Honorio Henríquez y Antonio José Correa, el primero samario del Centro Democrático y el segundo cartagenero de Opción Ciudadana, citaron a debate de control político a Coldeportes y a las autoridades de Barranquilla y Santa Marta, ante la responsabilidad de realizar, por una parte, los XVIII Juegos Bolivarianos, que acogerán en la capital magdalenense a 12 delegaciones de los países participantes, entre el 11 y el 25 de noviembre del 2017, y por otra parte, de realizar los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

'Los escándalos de corrupción en torno a la frustrada realización de los Juegos Nacionales 2015, que se iban a realizar en los departamentos del Tolima y Chocó, surgen como sombras para la futura realización de dos certámenes de índole internacional a cargo de Colombia', advirtió el parlamentario uribista.

Frente a los Juegos Bolivarianos, cuya realización, puso de presente, requiere una gran cantidad de nuevos escenarios deportivos a cargo de Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano y la Alcaldía de Santa Marta, 'estamos convocando a la realización de una sesión de seguimiento en la ciudad de Santa Marta. Lo que buscamos es que no se presenten hechos como los que tristemente registró el país, de cara a los juegos a realizarse en el Tolima y en el Chocó, que ha sido un total fracaso, con personas procesadas'.

Advirtió el samario que 'hay un retraso en la realización de las obras y un recorte presupuestal, porque en un principio las cifras estimadas para la infraestructura eran de 350 mil millones de pesos y hoy, las autoridades hacen cuenta de 110 mil millones de pesos'.

Por su parte, el legislador cartagenero advirtió que 'lo que queremos es lanzar una voz de alerta, no de preocupación, sino de prevención, para que se tomen las medidas necesarias para evitar que se repita lo que pasó en los Juegos Nacionales. Queremos colocar granitos de arena y no convertirnos en dedos acusadores 'después de', porque aquí sirve es 'el antes de''.

Por ello, el debate de control político se hará, en fecha a definirse en los próximos días, con el fin de conocer la realidad del avance de las obras, sobre el que deberá dar cuenta la directora de Coldeporetes, Clara Luz Roldán, quien se comprometió en la Comisión Séptima del Senado a mantener informado al país sobre el avance de la realización de los dos certámenes.