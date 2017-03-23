En el marco de un evento que dispuso en su honor el senador conservador Efraín Cepeda durante la noche del martes, el futuro vicepresidente de la República, el general (r) Óscar Naranjo, advirtió que 'esta rabia populista de algunos líderes políticos está destruyendo la institucionalidad, por lo tanto mi llamado a que la rabia y el populismo político, lejos de destituir la institucionalidad, se transformen en potencias creativas y de innovación y de entendimiento para que los colombianos superemos los desafíos de hoy'.

En este sentido, y sin mencionar nombres, aseguró que su gestión al frente de la segunda silla del Ejecutivo será respetuosa, tolerante y cercana al Congreso: 'encontrarán en mi como vicepresidente una persona respetuosa, tolerante e incluyente donde las formas ayuden a un lenguaje de entendimiento y no de destrucción'.

Sobre la oposición, señaló que es necesaria pero que debe ser honesta: 'no hay duda que sin oposición es imposible avanzar en la construcción de un Estado democrático, creíble, legítimo. Pero no hay duda de que el debate tiene que estar basado en la verdad. Si hoy me preguntaran a mí, como un observador, un ciudadano de a pie que llega a esta institucionalidad para vincularse a la política más activa, yo diría que en Colombia la verdad parece arrinconada por la mentira'.

El homenaje al exdirector de la Policía y ex negociador de paz, quien podría ser elegido como el nuevo vicepresidente el próximo miércoles 29 de marzo por el pleno del Legislativo, fue liderado por el senador atlanticense de las toldas azules, Efraín Cepeda Sarabia.

Al respecto, Cepeda reafirmó que 'este es el momento ideal para unir al país desde todos los frentes y permanecer como amigos de la paz'.

El mismo martes, la plenaria del Senado aprobó la renuncia del saliente vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien sería virtual candidato por Cambio Radical a las presidenciales de 2018.

En esa sesión plena, el barranquillero Armando Benedetti, de La U y reconocido crítico de Vargas Lleras, señaló: 'se me ha acusado de no querer aceptar la renuncia del vicepresidente. Pero fui el primero en advertir que el vicepresidente debía ser Óscar Naranjo'.

Cuestionó además en este sentido: 'debemos preguntarnos si un funcionario que se ha gastado 50 billones de pesos puede aspirar a unas elecciones al año siguiente. Y si un funcionario que ha estado en el Ejecutivo puede al siguiente año volver al mismo'.

Finalmente, aseveró: 'tengo doble satisfacción, porque viene Naranjo y porque desde Palacio quieren que Vargas Lleras se vaya'.

Por su parte, Vargas Lleras 'trinó' también el martes, reiterando que no estaba inhabilitado cuando fue elegido y que aún no ha decidido si será candidato: 'cuando fui elegido vicepresidente y cuando me posesioné, no existía inhabilidad alguna para desempeñarme en el cargo durante todo mi periodo. Ya siendo vicepresidente me impusieron una inhabilidad de un año. Con esta nueva inhabilidad en curso, presenté renuncia a mi cargo'.

Y agregó: 'aunque no he decido si participaré de próximo debate electoral, en cumplimiento de nueva norma presenté renuncia para no quedar inhabilitado'.

Por último agradeció al presidente y al resto del gabinete: 'reitero mi agradecimiento al presidente @JuanMansantos, a mis compañeros de Gobierno y a quienes desde Vivienda y Transporte contribuyeron a mi gestión'.

Y concluyó que se va con la sensación del deber cumplido, y destacando los avances de infraestructura: 'como vicepresidente, y antes como ministro del Interior y Justicia, y de Vivienda, me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Nunca Colombia había avanzado tanto en el desarrollo de su infraestructura, vivienda popular y alcantarillados y acueductos #LasObrasSeVen'.