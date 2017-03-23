La plenaria de la Cámara aprobó el martes en tercer debate la modernización del Código de Extinción de Dominio, que modifica la Ley 1708 de 2014 y con lo que queda a un debate de entrar a regir en el marco normativo nacional.

La iniciativa, destacó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, 'gira en torno a dos ejes fundamentales: primero, permite que el Estado persiga económicamente a los criminales y, segundo, amplía el concepto de crimen organizado, para contrarrestar cualquier organización delictiva'.

El proyecto de ley del Ministerio de Justicia pasó por comisiones primeras conjuntas y ahora irá a la plenaria del Senado.

'Vamos a dar un paso muy importante en materia de enajenación temprana, esta pasará a ser un acto estrictamente administrativo. Solo cuando se afecta el aspecto económico o los bienes se logra una política criminal sana con mecanismos eficaces frente a la criminalidad organizada', aseguró Gil Botero

En la discusión, las carteras de Justicia y Hacienda, así como la Fiscalía, recomendaron la enajenación temprana para que el Estado pueda entrar a disponer de manera casi inmediata de los bienes incautados, ya que actualmente existen procesos de extinción de dominio que llevan décadas sin definirse. Y el proyecto de ley plantea que los procesos duren meses o días, dependiendo de la colaboración judicial.

'La Fiscalía busca que los bienes que estén afectados puedan destinarse a la justicia premial, es decir, a beneficiar a quienes contribuyan de manera eficaz con la extinción', dijo el alto funcionario.

Y concluyó el ministro al respecto que 'el punto de quiebre no son las cárceles. Esa no es la solución. Tenemos que debilitar sus finanzas, esta es la única forma con la que acabaremos con los corruptos'.