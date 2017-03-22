La plenaria del Concejo de Barranquilla debió suspenderse luego de un fuerte altercado entre el presidente José Cadena y los concejales José Trocha Gómez, Recer Lee Pérez y Santiago Arias Fernández, quienes lo tildaron de 'mentiroso'.

Cadena manifestó a EL HERALDO que tuvo que parar la sesión por 'falta de garantías'. Explicó que la discusión se presentó después de que entrara en debate la iniciativa del concejal Ernesto Aguilar, la cual promueve el empleo para jóvenes entre 18 y 40 años.

Indicó que el concejal Trocha se 'alteró' porque señalaba que ese proyecto debía ser aprobado por la Comisión Tercera, grupo al que él pertenece. 'Nosotros le comprobamos que no era necesario eso porque este tema no compete a su comisión, sino a la Primera, que ya lo analizó y lo aprobó', señaló Cadena.

Agregó que Trocha siguió sin entrar en razón hasta el punto de que 'empezó a gritar y faltar el respeto tanto a mí como al resto de sus compañeros en conjunto con Lee Pérez y Santiago Arias'.

Además del proyecto para los jóvenes, Cadena señaló que los concejales se 'alteraron más' por un proyecto de ampliación de funcionamiento para la Agencia de Infraestructura, que según el presidente, apenas está en estudio, por ende 'no había lugar para su reclamo'. Agregó que evaluarán, a través de la Resolución 075, sanciones para los concejales que fomentaron el incidente en la plenaria.