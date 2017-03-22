Por 76 votos a 0 la plenaria de Senado aceptó la tarde de ayer la renuncia del vicepresidente Germán Vargas Lleras, en medio de un trámite más bien rápido y que no originó el intenso debate que se vaticinaba.

El pleno de la Cámara alta, que consideró como primer punto de la agenda la dimisión, de acuerdo a lo dispuesto por su presidente, el senador Mauricio Lizcano, de La U, citó al Congreso en pleno para el miércoles 29 de marzo a las 10 de la mañana para aceptar la postulación del general (r) Óscar Naranjo como nuevo vicepresidente de la República.

Tras la lectura de la carta de 'renuncia irrevocable' de Vargas Lleras, el senador de La U Jimmy Chamorro puso de presente que 'la carta dice renuncia irrevocable, pero es el Senado el que decide si acepta la renuncia o no. Cualquier renuncia de un vicepresidente está a consideración del Senado'.

Y agregó que 'el vicepresidente ha estado mal asesorado en emplear el término ‘irrevocable'.

Por su parte, su copartidario, el barranquillero Armando Benedetti, reconocido crítico de Vargas Lleras, señaló: 'Se me ha acusado de no querer aceptar la renuncia del vicepresidente. Pero fui el primero en advertir que el vicepresidente debía ser Óscar Naranjo'.

Cuestionó además en este sentido: 'Debemos preguntarnos si un funcionario que se ha gastado 50 billones de pesos puede aspirar a unas elecciones. Y si un funcionario que ha estado en el Ejecutivo puede al siguiente año volver al mismo'.

Finalmente, aseveró: 'Tengo doble satisfacción, porque viene Naranjo y porque desde Palacio quieren que Vargas Lleras se vaya'.

Aunque aún no lo ha hecho público, el saliente vicepresidente aspiraría por Cambio Radical a las presidenciales de 2018, luego de haber renunciado la semana pasada en medio de un extenso balance de gestión realizado por todo lo alto en el gran salón de Corferias, acompañado de congresistas, magistrados, alcaldes y gobernadores de todo el país.

'Satisfacción del deber cumplido'

Por su parte, Germán Vargas Lleras manifestó que se retira del cargo 'con la satisfacción del deber cumplido'. 'Nunca Colombia había avanzado tanto en el desarrollo de su infraestructura, vivienda popular y alcantarillados y acueductos #LasObrasSeVen', escribió desde su cuenta de Twitter.

El también ex ministro de Justicia y de Vivienda reiteró su agradecimiento al presidente Juan Manuel Santos, a sus compañeros de Gobierno y 'a quienes desde Vivienda y Transporte contribuyeron a mi gestión'.

Finalmente, advirtió que no ha decidido si participará en el próximo debate electoral, pero, 'en cumplimiento de la nueva norma presenté renuncia para no quedar inhabilitado'.