La próxima semana la Procuraduría General de la Nación convocará a una comisión de política penitenciaria para discutir la efectividad de los proyectos de ley sobre jubileo radicados al Congreso. Las iniciativas de ley fueron presentadas con ocasión de la visita del papa Francisco, y buscan beneficiar con excarcelación a detenidos.

De acuerdo con el procurador general Fernando Carrillo, 'la ley de jubileo no es el punto de partida, sino el punto de llegada de una política penitenciaria que tiene que empezar a discutirse… No se trata de abrir las puertas de las cárceles y sacar a 10 mil personas a que salga a hacer nada'.

A juicio de Carrillo, de esa comisión tiene que resultar una política penitenciara en la que tengan voz, además del Ministerio Público, el de Justicia, el Inpec, la Fiscalía y la Defensoría.

'Estamos convencidos que si eso se va a dar como parece que hay un consenso a ese respecto, hay que pensar en qué política penitenciaria en el contexto se tiene que dar para que se apruebe una ley de esa naturaleza', advirtió.

Las declaraciones las hizo el jefe del ente de vigilancia desde una audiencia de rendición de cuentas en Buga. Allí, además, reconoció que no habido respuesta frente a las denuncias de los ciudadanos.

'Nosotros necesitamos por norma tener una respuesta inmediata a la ciudadanía que incluya resultados. Cuando uno como funcionario público tiene una obligación, tiene que mostrar resultados y acá ha habido falta de resultados', sentenció.