Jairo Buitrago

El expresidente Ernesto Samper Pizano hizo varias consideraciones sobre la campaña política en Atlántico, la cual, en su concepto, terminará enfrentando a dos bandos. En visita a EL HERALDO también se refirió a la situación del Partido Liberal.

¿Cómo debe manejarse la parte de avales para el candidato liberal a la Gobernación del Atlántico?

La verdad es que yo no me he querido meter en la parte electoral. Esa responsabilidad se la dejo al Director del Partido, que además es lo único que le interesa: el tema de los avales, la cuestión de la mecánica política, pero aquí yo lo que veo es el enfrentamiento de dos grande coaliciones como en las elecciones pasadas.

¿Usted hará el guiño para alguien?

No, porque no estoy en el tema electoral. Digamos que yo estoy trabajando por el jarabe, hay otros que están preocupados por el frasco. Qué sacamos con tener un candidato si no tienen propuestas. Cuáles serían por ejemplo las propuestas para los daños en Atlántico, para Barranquilla, la inseguridad en la ciudad. Creo que esos temas se deben plantear como cuestiones locales, pero hay que ir a un nivel más alto todavía, que es ver si se trata de las propuestas ideológicas del Partido o no lo son.

¿Daría lo mismo que el liberalismo tenga o no tenga candidato en este momento?

No se pueden sacar reglas generales; yo creo que en Barranquilla y en el Atlántico ya se abrieron a la era de las coaliciones. Ya estamos lejos de la época en la cual el candidato del Partido Liberal era el Gobernador; por eso ahora, con esta recomposición de fuerzas lo que estamos viviendo es que es la suma de las distintas fuerzas la que produce un determinado efecto. Todavía la polarización de la campaña pasada va a seguir influyendo en esta campaña.

Ahora que estamos en Semana Santa, en su concepto, ¿cuáles han sido los pecados del presidente Santos?

Reconociéndole muchas virtudes, creo que el pecado capital de la avaricia con los dineros de la universidad pública.

¿Santos solo tiene ese pecado?

Ese es como el más notable. Le pondría a Uribe el de la ira, a algunos parlamentarios la lujuria presupuestal; a otros políticos de Bogotá, el pecado capital de estar contra el Metro. Estamos llenos de pecados y de pecadillos.

¿Se puede decir que la DNL está llevando al liberalismo a su sepelio?

Yo no hablaría en tiempo presente sino en tiempo pasado. Creo que el Partido se autosepultó desde hace 8 años, que está autoenterrándose. Cuando yo llegué a la presidencia del Partido tenía el 56% de los electores de este país; hoy día no llega al 5%; en parte por responsabilidad de los dirigentes y en parte por el tsunami uribista.

Reservas con el internet

¿Cambia el Internet la forma de desarrollar las campañas? El Internet de alguna manera masifica y purifica el mensaje y las adhesiones políticas, pero creo que debilita el liderazgo, y eso se está viendo hoy en día en los países árabes, que son las multitudes convocadas, no se sabe por quién, no se sabe para qué, y no se sabe de dónde vienen ni para dónde van. Uno de los problemas que surgen de las redes virtuales es que se pueden disolver como la espuma.