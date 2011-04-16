Archivo

América Latina necesita una 'nueva ola' democratizadora que implique una redistribución del poder y atienda más las necesidades del ciudadano, advirtió en Madrid el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Así lo expresó el chileno Heraldo Muñoz, subsecretario general de la ONU y director regional del PNUD para América Latina y el Caribe. EFE

CNE dice que anulará inscripciones de cédulas por trashumancia

El Presidente del CNE, Juan Pablo Cepero, afirmó que ha seguido las denuncias de la Registraduría para adoptar medidas por la inusitada inscripción de cédulas en cerca de 67 municipios y ciudades del país. Dijo que se están revisando todos los casos y en los que no tengan justificación se tomarán las medidas respectivas y se dejarán sin efecto esas inscripciones.