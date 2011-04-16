Archivo particular

Un proyecto de Ley que contempla el castigo a funcionarios que divulguen asuntos reservados de seguridad e inteligencia en Colombia, no aplicará para la prensa, aclaró el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera.

'A la reserva de información de inteligencia están obligados todos los servidores públicos (...) pero la norma que castiga esa reserva no se aplica a los medios de comunicación', señaló Rivera a periodistas tras intervenir ante un comité del Congreso que estudia la iniciativa.

Rivera aludió al proyecto de ley que se estudia y que contiene un artículo que contempla castigos para quienes divulguen información reservada, y dentro del que podrían resultar afectados los periodistas.

'Los periodistas están amparados por una especie de fuero y no se les aplican estas normas', subrayó el alto funcionario.

El ministro también se comprometió a incluir en el texto de la iniciativa un parágrafo para aclarar el punto que ha despertado polémica en sectores políticos y periodísticos.

Hace dos días, Rivera había explicado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que el proyecto 'busca mejorar la protección de la ciudadanía frente a las amenazas delincuenciales y terroristas'.

Agregó que el objetivo de la iniciativa es el de 'proteger a los servidores de inteligencia que cumplen con la ley, para que puedan desarrollar su tarea con un total blindaje contra cualquier controversia judicial o disciplinaria'.

Según Rivera, el proyecto pretende generar el marco legal que regule las actividades de inteligencia de todas las instituciones del Estado que actualmente o en el futuro realicen esa tarea en el país.

El ministro se refirió también a las escuchas ilegales registradas en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) contra magistrados, políticos opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, y remarcó que actualmente no se practican. Al ser preguntado si esas interceptaciones continuaban, respondió que 'en absoluto' porque 'si hubiera cualquier información en torno a algún episodio ilegal, seríamos los primeros en denunciar'.