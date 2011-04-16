El expresidente Ernesto Samper destacó las gestiones que hasta el momento han venido desarrollando el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y aseguró que quienes los sucedan deben continuar sus gestiones.

¿Le apostaría a que el liberalismo de Atlántico se sume a la alianza existente o que esté en la que se conforme ahora?

Yo no me le apunto a nada. Yo creo que tanto Char como Verano han hecho una buena alcaldía y una buena gobernación. Han demostrado que cuando la gente trabaja con transparencia y con eficiencia las cosas se ven. Yo espero que quienes consideren que pueden ser los mejores sucesores de Verano y de Char voten en conciencia, y voten, aquí sí, por la continuidad, que es la continuidad de las cosas buenas.

La experiencia de Bogotá demuestra que cuando hay una identidad de criterio a lo largo de más de un gobierno las cosas finalmente se ven. Bogotá hoy día es una ciudad modelo en temas como educación, como salud, como política nutricional, y ese es el resultado no de un alcalde, sino de una afortunada cadena que incluyó un buen manejo fiscal, manejo transparente.