Avanza proyecto de Ley que favorece la construcción de una vía en La Guajira

Esta semana, la Comisión Segunda del Senado le dio total respaldo al proyecto de ley del senador Jorge Ballesteros mediante el cual se propone incluir la vía de acceso a Puerto Bolívar, en La Guajira, como una de las beneficiarias de las contraprestaciones que la Nación recibe por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público de Puerto Bolívar y la infraestructura instalada.

Se trata del Proyecto de ley 'por el cual se modifica el artículo 1° de la Ley 856 de 2003'. 'Con esta propuesta garantizaríamos al municipio de Uribia recursos para destinarlo a la construcción y mantenimiento de la vía Uribia– Puerto Bolívar por valor de 2 millones de dólares anuales', dijo el Congresista, quien afirmó que este primer paso que dio la iniciativa fue producto del apoyo recibido de su colega Juan Lozano.

Polo Democrático realiza mañana su Asamblea General

Para articular el desarrollo de la campaña a Alcaldía de Barranquilla y a la Gobernación, y socializar las reglas de juego para la inscripción y selección de candidatos a las diferentes corporaciones, el Polo Democrático realizará mañana una asamblea general, en la sede de la Sociedad de Pensionados del Magisterio del Atlántico, en la carrera 47 # 60 – 20 de Barranquilla.

Piden $5 billones al Gobierno para ola invernal en Bolívar

La senadora Piedad Zuccardi hizo un llamado al Gobierno Nacional para que destine por lo menos $5 billones de los $25 billones que se tienen presupuestados dentro del Plan Nacional de Desarrollo para atender los efectos de la ola invernal en Bolívar. 'Nosotros estamos pidiendo que del gran paquete de esos recursos se inviertan en Bolívar en la infraestructura educativa.