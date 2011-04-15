Archivo

El presidente del Senado, Armando Benedetti; el exministro Diego Palacio y el exsecretario de la Casa de Nariño Alberto Velásquez fueron llamados por la Comisión de Acusación de la Cámara para declarar dentro del proceso de la ‘yidispolítica’.

Según el coordinador de la investigación, el representante Hernán Penagos, Velásquez fue citado como declarante para el próximo 27 de abril, mientras que el exministro Palacio deberá hacerlo el 4 de mayo y una semana después el actual Presidente del Senado.

Los citados deberán responder interrogantes sobre los presuntos ofrecimientos a Yidis Medina para cambiar su voto y favorecer la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe, hace 6 años.

La investigación se realiza por un presunto cohecho y el sindicado es el expresidente Uribe. Por este delito ya fue condenada la contraparte, Yidis Medina.

El senador Benedetti anunció que asistirá como testigo, y está dispuesto a colaborar con la Comisión de Acusaciones. 'Contestaré a todo lo que se me pregunte, yo estaré presto a atender y colaborar en el llamado como testigo el próximo 11 de mayo', manifestó el Congresista.