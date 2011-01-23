Las intensas lluvias e inundaciones que en los últimos meses han azotado Colombia aumentaron el riesgo de fraude en las elecciones locales previstas para octubre próximo, por la vulnerabilidad en la que quedaron los más de dos millones de damnificados a causa del desplazamiento y la pérdida de bienes.

Así lo puso de manifiesto en una entrevista con Efe la directora de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien advirtió de que la compra de votos podría incrementarse aprovechando las necesidades de la población afectada por la ola invernal.

'Cuando tienes un problema económico gravísimo, cuando has perdido tu tierra, tu trabajo, tu casa está inundada, frente a cualquier oferta, la más mínima, la más miserable, lo que responde a un derecho que tienes por ser ciudadano colombiano puede ser fácilmente ‘transado’ por un beneficio político', aseveró Barrios, cuya ONG analiza los procesos electorales en el país.

El 30 de octubre de este año se llevarán a cabo comicios regionales en Colombia, en los que se elegirán asambleas departamentales, gobernadores, concejos, alcaldes y juntas administradoras locales.

A juicio de Barrios, existe el peligro de que las autoridades locales utilicen 'con fines políticos' los recursos públicos que el Gobierno central les ha otorgado para atender a los damnificados. EFE