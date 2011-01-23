Santos lamenta la actitud de EU y Europa

El presidente Juan Manuel Santos, que inicia hoy en París su primer viaje oficial a Europa como presidente de Colombia, considera que el Viejo Continente, al igual que Estados Unidos, se han olvidado de Latinoamérica cuando la región ofrece las bazas clave para el desarrollo. En una entrevista publicada ayer por el diario francés Le Monde, Santos subrayó que América Latina 'ofrece todo lo que el mundo necesita hoy: energía, alimentación, reservas en materia de biodiversidad y una población joven'. El jefe de Estado, que participará en un foro económico el lunes, espera el apoyo del presidente francés Nicolás Sarkozy para que Colombia pueda entrar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. EFE

Subsidiarán los servicios públicos a damnificados

La decisión está incluida en los últimos seis decretos legislativos expedidos por el Gobierno al amparo del Estado de Emergencia declarado para hacer frente a la ola invernal. Los afectados tendrán derecho a recibir este beneficio durante seis meses.

Capturan a estadounidense socio de los ‘Comba’

La Policía de Colombia, con apoyo de la DEA, capturó ayer en Medellín (noroeste) a un estadounidense requerido en extradición por su país y socio de la banda de narcotraficantes colombianos conocidos como los ‘Comba’. George Richard Baquero Estrada, alias ‘El Pollo’, se movía entre el Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia y fue localizado tras encontrarse con su amante en Medellín.