Archivo

La dirección nacional del Partido Verde, se trazó como meta alcanzar las alcaldías de varias de las más importantes ciudades de Colombia y al menos 100 municipios en todo el país. Además, aspiran a tener 5 gobernaciones y a elegir al menos 2011 concejales y 100 diputados.

Durante la primera reunión de la colectividad, llevada a cabo en el Hotel Puerta del Sol, sus miembros deliberaron sobre distintos aspectos relacionados con la vida nacional y la consolidación de la organización. Para ello, el partido pondrá en marcha una 'Escuela de Formación Política' que servirá para que los candidatos inicien la construcción de las propuestas que harán a la ciudadanía de sus departamentos y municipios.

Insistieron en que los candidatos por el partido para las elecciones de octubre serán el resultado de un 'cuidadoso proceso de selección'. Durante la semana del 23 al 30 de enero los verdes darán a conocer la conformación oficial de las direcciones departamentales.

Además, el partido del ex candidato presidencial Antanas Mockus, evaluó la situación causada con la emergencia invernal. Varios de sus miembros visitaron personalmente albergues donde se concentran los damnificados del Atlántico y dirigieron una comunicación al presidente Santos para pedir que se aceleren los procesos de atención y se complementen las medidas adoptadas hasta ahora.

La Dirección Nacional del Partido Verde ha iniciado una gira nacional para encontrarse con las directivas regionales 'y promover y consolidar las direcciones departamentales mediante la realización de encuentros regionales'.